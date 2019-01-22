“وصال” تهاجم باطما وعياش .. مقرب من حساب “حمزة مون بيبي” يكشف تفاصيل الضجة

هبة بريس

هجوم شرس، ذلك الذي شنته بعض الحسابات الوهمية بموقع “سناب شات” ضد حساب “حمزة مون بيبي” الشهير، متهمين كلا من الفنانة جنيا باطما وشقيقتها وصديقتها عائشة عياش بإدارته وتسييره.

مقرب من حساب “حمزة مون بيبي” ، كشف في حديث مع هبة بريس، التفاصيل الكاملة للواقعة، مشددا على أن هوية صاحب ومسير الحساب لا تزال الى اليوم مجهولة، ولا دخل للاسماء المذكورة به.

وأفاد ذات المتحدث، أن تفاصيل المشكل، تعود الى تواصل حساب “وصال” مع “حمزة مون بيبي” بهدف قيام هذا الاخير بحملة اشهارية لمنتوجاتها “الطبيعية” للتنحيف والتسمين عبر حسابه الذي يتابع عدد كبير من النشطاء، وهو ما رفضه المعني بالأمر قبل أن يتلقى هجوما غير مسبوق.

وأضاف ذات المتحدث، أن المدعوة “وصال” لم تتقبل رفض “حمزة مون بيبي” القيام بإعلان لها، وكذا الكشف عن طبيعة عملها “الفاضح”، قبل أن تهدده برسائل موثقة بفقدان شعبيته ومتابعيه، عبر ادعاء تمويل وتسيير حسابه من طرف الفنانة دنيا باطما ومقربين منها.

وشدد ذات المتحدث، على أن حساب “حمزة مون بيبي” يهدف الى نشر فضائح عدد من المؤثرين الذين يسعون لإفساد أخلاق المغربيات، مشيرا الى أنه لن يتردد في الكشف عن أخطاء و”فضائح” الفنانات المتهمات بتمويله اذا وقعوا في أية فضيحة أو فسادظ

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