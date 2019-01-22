اقتطاع أزيد من 5 مليارات من أجور رجال التعليم بسوس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت جريدة “هبة بريس” أن المبالغ المالية التي ستسترجعها

الدولة من اقتطاعات رواتب نساء ورجال التعليم بجهة سوس ماسة لشهر يناير 2019 ستصل إلى أكثر من خمسة مليارات من السنتميات.

وأوضحت مصادرنا، أن هذا المبلغ الضخم يمثل شقين، الأول اقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين بجهة سوس ماسة يوم الخميس 03 يناير الجاري، والذي يمثل نحو ثلاثة مليارات من السنتيمات، والثاني خصم واحد في المائة من الزيادة في اقتطاعات التقاعد لكل موظفي القطاع بالجهة، والذين يتجاوز عددهم 25.000 موظف، بمن فيهم المتعاقدون.

وكانت النقابات التعليمية قد دعت لخوض إضراب وطني

يوم 3 يناير الجاري، قالت عنه “إنه ناجح بكل المقاييس، بالنظر للاستجابة الواسعة التي لاقته”، فيما قررت الوزارة “الاقتطاع من رواتب الموظفين لليوم نفسه”.

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