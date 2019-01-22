بنكيران ل”المغاربة”: “سيدنا اللي صرف ليا المعاش .. واش مكتحشموش”

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة السابق، عبد الاله بنكيران، مرة أخرى، حصوله على معاش استثنائي يبلغ 90 ألف شهريا، منذ إعفاءه من منصبه الحكومي.

وقال بنكيران، في لقاء له مع شباب حزبه، بث مساء أمس الاثنين:”كنقول لهادوك اللي مكيحشموش وكيروجو للادعاءات، أنني خرجت من الحكومة وفرصيدي 100 ألف درهم، وملي تزيرات القضية قلت للحزب يعفيني من المصاريف اللي بقات لاصقة فيا كرئيس حكومة”.

بعدها، يضيف بنكيران، “قلت نقلب على خدمة، واقترحت على شي حد من لعائلة أنني نسير ليهوم شركة، لكن العرض اللي قدموه لم يناسبني”

وتابع بنكيران، أن عدد من المقربين أبلغوا الملك بوضعيته المالية، قبل أن يرسل له مستشاره فؤاد عالي الهمة، الذي أبلغه أن الملك أمر بتمتيعي بمعاش استثنائي.. اذن وقروا سيدنا حيت هو اللي عطاني المعاش”.

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