محلل سياسي: “يقف الشيطان مذهولا أمام قدرة سي بنكيران..”

هبة بريس - الرباط

استغرب الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر السياسي، من انقلاب الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، في مواقفه بعد إعفاءه.

وقال عمر الشرقاوي، في تدوينة نشرها على حسابه “الفيسبوكي”:”يقف الشيطان مذهولا أمام قدرة سي بنكيران على إيجاد كل التبريرات القانونية والأخلاقية والسياسية والشعبوية للحصول على معاش استثنائي ب9 ملايين”

ويزيد تعجب الشيطان، يقول الشرقاوي، ممن كان بالأمس يستهجن استفادة البعض من المعاش الوزاري ويعارضه من داخل قبة البرلمان، الا أنه اليوم لا يتورع في فعل الشيء نفسه وبأسوء الطرق عندما ذاق ملذة السلطة.

وتابع الأستاذ الجامعي قائلا:” سي بنكيران اليوم يختبئ وراء سلوك ملكي راق لكنه هو بنكيران الذي اساء لذلك السلوك الملكي وعاتب وزراء على قبول معاشات استثنائية مشهرا بطن عمر ابن الخطاب الذي يقرقر او لا يقرقر من اجل ربح بعض النقاط السياسية. انتهى الكلام”

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