سعدان يتألق مع ريزا سبور في أول مباراة له بالسنة الجديدة

شفيق عنوري

تألق المغربي، مروان سعدان، مدافع ريزا سبور التركي، مع الفريق، في المباراة التي جمعتهم مع مضيفهم قاسم باشا، برسم الجولة ال18 من الدوري.

وساهم سعدان بشكل كبير، في الانتصار الذي حققه ريزا خارج قواعده، في أول مباراة له بالسنة الجديدة.

ونال سعدان التنقيط الأعلى في المباراة، بعد تدخلاته الحاسمة واستماتته في الدفاع.

وعرفت آخر دقائق المباراة، الظهور الأول لموطناه، محمد أبرهون وعاطف شحشوح، اللذان انضما إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

يشار إلى أنه بالرغم من الانتصار، ما يزال ريزا يقبع في المركز الأخير بالدوري التركي، برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن إيزوروم، فيما حافظ قاسم باشا على مركز الرابع، برصيد 29 نقطة، بفارق الأهداف عن طرابزون سبور الخامس، وبشكتاش السادس.

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