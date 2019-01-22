وجدة.. حادثة سير خطيرة تودي بحياة شاب

هبة بريس : وجدة

وقعت مساء أمس الإثنين، حادثة سير خطيرة حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا في الطريق الرابطة بين حي الفتح وحي انكاد بوجدة واودت بمصرع شاب حتفه وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة.

وحسب شهود عيان،فسائق سيارة خفيفة كان يسير بسرعة جنونية تعدت 120 كلم وكذا مسافة الوقوف التي تعدت 150 متر من مكان الحادث ، عندما اصطدم بشابين كانا على متن دراجة نارية ، حيث لفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة بعين المكان.

وحلت بعين المكان مصالح الشرطة والوقاية المدنية ونقل الجثة لمستودع الاموات بالمستشفى الجهوي الفارابي بوجدة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0