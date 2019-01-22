بنكيران: “بالغنا في بعض الأمور .. وأعطينا اللحية والحجاب أكثر من حجمهما”

هبة بريس - الرباط

استغل الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، كلمته أمام شبيبة حزبه، أمس الاثنين، للنقاش في مسألة الحريات الفردية، والانتقادات التي طالت عددا من قياديي الحزب بسبب “فضائح” أخلاقية.

بنكيران، أكد في بث مباشر، على أن الله تعالى دافع عن الحريات في قضايا أكبر من الحجاب واللحية والمتعلقة بالكفر والايمان، مستشهدا بالاية الكريمة “فمن شاء فليأمن و من شاء فليكفر”.

وتابع بنكيران قائلا:”صحيح أننا بالغنا في بعض الأمور ومستعدين نراجعو ولكن تدريجيا .. اللحية والحجاب ضخكناهم و عطيناهم أكثر من حجمهم الطبيعي وهادشي ماكاينش في قانون الحزب”

ودعا بنكيران أبناء الحزب إلى التشبث بالمبادئ والقيم، قائلا في هذا الصدد:”بقاو شادين في الله وفي القيم ديالكم وهوما يبقاو يقابلو هادي لبسات شنو وحيدات شنو وخليوهم يسيفطوا المصورين لباريس وإسطنبول “

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