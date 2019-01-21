حادثة سير ”ايدار“.. الضحايا سيدات حلوا اليوم بأرض الوطن قادمات من الإمارات

هبة بريس – الرباط

كشفت مصادر جد مطلعة لجريدة هبة بريس عن تفاصيل مثيرة حول حادثة سير المطرب حاتم ادار، التي أودت بحياة ثلاث سيدات ونجاة صاحب أغنية ”ارتاحوا يا حساد“.

وحسب ذات المصادر فإن هوية الضحايا تتعلق بثلاث شابات في العشرنيات من عمرهن قدمن لتوهن من دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يشتغلن، وكانوا بصدد التوجه لمسقط رأسهن بمدينة القنيطرة وهو ما لم يكتب لهن.

وأضافت ذات المصادر على أن الشابات الثلاث، قدمن صبيحة اليوم الإثنين على مطن طائرة ركاب حطت بهن الرحال بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث قررن كراء سيارة من نوع داسيا والتوجه بها لمدينتهن القنيطرة.

غير أن ذات المصادر كشفت على أن السرعة المفرطة التي كان يقود بها الفنان حاتم ايدار، والذي رغب بتجاوز شاحنة من الحجم الكبير نتج عنه اصطدامه بسيارة الضحايا، عجلت بمفارقتهن الحياة دون اكتمال نشوة فرحهن بلقاء الأهل والأحباب.

هذا واتصلت جريدة هبة بريس بمديرة أعمال الفنان حاتم ادار من أجل تأكيد أو نفي واقعة السرعة المفرطة التي كانت تسير بها سيارته، غير أن الهاتف ظل يرن دون مجيب.

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