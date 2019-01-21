بنكيران : وضعيتي المالية “مادون البغل وفوق الحمار”

نُشر بتاريخ :  2019-01-21 - 22:41
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هبة بريس – للرباط

قال عبد بنكيران رئيس الحكومة السابق ، أنه لايمتلك لاعقارا ولا منزلا ولا أي شيء ، مشيرا الى أنه خرج بتقاعد  شأنه شأن باقي الوزراء ورؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على رأس السلطة التنفيذية .

وأشار بنكيران الذي بُث حديثه على تقنية المباشر بموقع “فايسبوك”  في كلمة له أمام شباب من حزب العدالة والتنمية ، اليوم الاثنين 21 يناير ، أن وضعيته المالية كانت تتأرجح قبل رئاسته للحكومة بين ناقص وزائد عشرة الاف درهم في حسابه البنكي ، مبرزا أن هذا الرقم تغير مع توليه رئاسة الحكومة ليصعد الرقم الى مائة الف درهم كوضعية مريحة .

واضاف بنكيران ان بعض التعويضات التي حصل عليها عقب اعفائه من رئاسة الحكومة مكنته من اصلاح المنزل ، لافتا أن وضعه المالي عادي ومريح مستشهدا في قالب ساخر كعادته ، بقولة احد أصدقائه الذي يدعى “الزيتوني” التي كان يرددها دائما حينما يُسأل عن وضعه المالي قائلا :” وضعنا مادون البغل وفوق الحمار”.

 

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