أكادير: اعتقال مروج السيليسيون والمخدرات بالمدينة وحجز كميات مهمة.

أحمد وزروتي: هبة بريس

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بتيكيوين بمدينة أكادير، مدعومة بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منتصف نهار اليوم الإثنين 21 يناير، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات.

وتم توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية، جرى مباشرتها على مستوى منطقة “اخليج” ضواحي تيكيوين، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية عن حجز 150 أنبوبا من مادة اللصاق ومبلغ مالي متحصل من عملية ترويجه، وشعر مستعار “باروكة”، فضلا عن سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.