ايطاليا تطالب بفرض عقوبات على فرنسا وتوتر يُنذر بأزمة دبلوماسية

هبة بريس - وكالات

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين 21 يناير 2019 سفيرة إيطاليا بعد تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو اتهم فيها فرنسا بـ “إفقار أفريقيا” وتصعيد أزمة المهاجرين، كما طالب خلالها الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي “بعد أحدث التصريحات الصادرة عن السلطات الإيطالية، جرى استدعاء السفيرة… هذه ليست أول مرة تدلي فيها السلطات الإيطالية بتصريحات غير مقبولة وعدوانية”. وأضاف المصدر أن كبير موظفي مكتب وزيرة الشؤون الأوروبية ناتالي لوازو استدعى السفيرة تيريزا كاستالدو بعد ظهر اليوم الاثنين.

وكان دي مايو قد أعرب أمله يوم أمس الأحد في أن يفرض الاتحاد الأوروبي “عقوبات” ضد الدول بدءا بفرنسا التي تقف، حسب قوله، وراء مأساة المهاجرين في البحر المتوسط من خلال “تهجيرهم” من أفريقيا.

وقال دي مايو، وهو زعيم حركة 5 نجوم الشعبوية، التي تشكل الائتلاف الحاكم في إيطاليا مع حزب الرابطة اليميني المتطرف: “إذا كان هناك اليوم أفراد يرحلون فلأن بعض الدول الأوروبية في طليعتها فرنسا لم تكف عن استعمار عشرات الدول الأفريقية”.

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