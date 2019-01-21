حريق ضخم و انفجار قنينة غاز بمحل عقاقير يثير رعب الساكنة ببرشيد

هبة بريس – الدار البيضاء

عاشت المنطقة المحيطة بتجزئة رياض بن الشايب السكنية بمدينة برشيد و مرتادي السوق الأسبوعي الذي يتزامن تنظيمه و يومه الاثنين و الذي يتخذ من هاته المنطقة مكانا له ، رعبا كبيرا زوال اليوم بسبب نشوب حريق ضخم رافقته بعض الانفجارات الناجمة عن قنينة غاز و بعض المواد القابلة للانفجار.

و حسب مصادر هبة بريس، فقد شبت النيران في الوهلة الأولى بمحل عقاقير “دروكري” يوجد بقلب تجزئة رياض بن الشايب ببرشيد قبل ان ينتقل الحريق لأجزاء أخرى من البناية.

و ساهم وجود مواد قابلة للاشتعال بمحل العقاقير في انتشار الحريق بشكل سريع مما عقد مأمورية عناصر الوقاية المدنية و الذين وجدوا كذلك صعوبة بالغة لدخول الحي نظرا لتنظيم السوق الأسبوعي بالمنطقة و بالتالي تغلق حركة المرور بسبب تواجد الباعة و “الفراشة” في الطريق.

و تسبب انفجار إحدى قنينات الغاز كانت بالمحل السالف الذكر و كذا بعض المواد التي يبيعها صاحب المحل في خلق حالة من الرعب في صفوف الساكنة و مرتادي السوق، قبل ان تنجح عناصر الإطفاء بعد جهد جهيد من السيطرة على الحريق و إخماده، فيما فتحت عناصر الأمن تحقيقا في الموضوع.

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