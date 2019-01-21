عمال النظافة يعثرون على جثة رضيع حديث الولادة بالقمامة ضواحي البيضاء

هبة بريس – الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة أن عمال النظافة بمدينة الدروة المتاخمة للعاصمة الاقتصادية قد عثروا على جثة رضيع حديث الولادة بإحدى مطارح النفايات بالمنطقة.

و حسب ذات المصدر، فقد عثر عمال النظافة أثناء قيامهم اليوم بعملهم الروتيني على جثة رضيع في أسبوعه الأول و هو مرمي بقمامة النفايات بالقرب من حي السعادة بمنطقة الدروة التي لا تبعد عن الدار البيضاء سوى بكيلومترات قليلة.

و مباشرة فور تلقيها إخبارية بالموضوع، انتقلت دورية من عناصر الدرك الملكي لعين المكان حيث فتحت تحقيقا في النازلة فيما تم نقل جثة الرضيع لمستودع الأموات وسط استنكار كبير من الساكنة خاصة أن ظاهرة تخلي الأمهات العازبات عن فلذات أكبادهن تناسلت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

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