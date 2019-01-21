البرلمان الألماني يُصنف المغرب بلدا آمنا

هبة بريس - وكالات

صوت البرلمان الألماني البوندستاغ بأغلبية كبيرة على مشروع قانون تصنيف جورجيا والجزائر وتونس والمغرب على أنها دول منشأ آمنة، حيث صوت 509 نائبا لصالح مشروع القانون، بينما عارضه 138 نائبا

وأوضح موقع DW الألماني أن الحكومة الاتحادية بررت سعيها وراء تصنيف الدول الأربعة ضمن الدول الآمنة “بأنها رفضت تقريبا كل طلبات اللجوء من هذه الدول حتى بلغت هذه النسبة أكثر من 99% لجورجيا والجزائر، في المقابل، تلقت 2,7% فقط من طلبات اللجوء من تونس و4,1% من المغرب”

وقال النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هيلغه لينده، في تصريح نقله ذات الموقع “أن هذا القانون مهم حتى لا نثير آمالا كاذبة لدى الأفراد المنحدرين من هذه الدول بوجود مستقبل لهم في ألمانيا، واصفاً هذه الخطوة بأنها تعبير عن برغماتية صحية

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