هبة بريس – الرباط

حمل لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة ، الحكومات السابقة مسؤولية انتشار ظاهرة التهريب المعيشي بالمناطق الحدودية وبالجهة الشرقية على الخصوص .

كلام الداودي جاء في رده على سؤال شفهي اليوم الاثنين بمجلس النواب ، بخصوص انتشار ظاهرة التهريب بالمنطقة الحدودية بالجهة الشرقية ، قائلا :” “المغاربة يلجؤون للتهريب قهرا، ولم يختاروا ذلك بمحض إرادتهم” ، محملا الحكومات السابقة مشؤولية التهميش التي تعاني منه المنطقة بالقول “إنها عاشت تهميشا لا يمكن انكاره”.

وأضاف الداودي “المغاربة مشاو قهرا للتهريب، لأن الحكومات السابقة لم تقدم لهم شيئا، أما هذه الحكومة فتحاول إيجاد الحلول المناسبة”.

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