البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الأقوى افريقيا وعربيا

هبة بريس - القسم الرياضي

احتلت البطولة المغربية لكرة في كرة القدم، المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا، في آخر إحصاء للجامعة الدولية للتاريخ والإحصائيات.

وتمركزت البطولة الوطنية، في الرتبة 27 على الصعيد العالمي بـ 511.5 نقطة، وبالتالي التفوق على نظيرتها التونسية (30)، والمصرية (33)، القطرية (39)، والسعودية (52) ـ والإماراتية (53).

وتصدرت الليغا الإسبانية، الترتيب العالمي الجديد، 1256 نقطة، والدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني بـ 1050 نقطة، المركز الثالث بـ 1043 نقطة.

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