حسن أوريد يدعو من الريف لثورة ثقافية بالمغرب

هبة بريس – اس.بويعقوبي

قال الاكاديمي والناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي ، حسن اوريد أن المغرب بحاجة لثورة ثقافية جديدة ، وذلك خلال تقديمه لعصارة مؤلفه “من اجل ثورة ثقافية بالمغرب” الاسبوع الماضي بمدينة الناظور .

وقدم اوريد عصارة لمختلف المواضيع والمحاور التي ناقشها في مؤلفه بطريقة فلسفية تحمل اجتهادا خاصا ونوعيا يضفي قيمته على موضوع التربية والتعليم وما له من علاقة بتماسك النسيج المجتمعي والاستثمار في الأجيال الصاعدة لبناء مستقبل يعيش فيه الفرد متصالحا مع ذاته ومجتمعه.

واعتبر أوريد، أن الإصلاح الحقيقي للتعليم لن يتحقق إلا بالخروج من السطوة الثقافية التقليدية، مقدما وصفته الخاصة لتجاوز مشكلات القطاع عن طريق الانغماس مع الحضارة الكونية ذات البعد الانساني وتقديس الإيمان بالاختلاف والتعدد وبقيم الحرية والمساواة.

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