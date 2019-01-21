العثور على جثة متفحمة داخل ڤيلا مهجورة بمراكش

ضاهر محمد – مراكش

تمكن قبل قليل اطفال من ساكنة حي الرويضات بمقاطعة كيليز، من اكتشاف جثة متفحمة داخل ڤيلا مهجورة بنفس الحي.

وكشفت مصادر مطلعة لهبة بريس، ان اطفال من ساكنة الحي اكتشفو جثة متفحمة بعد صعودهم للڤيلا من اجل استرجاع كرة كانوا يلعبون بها، ليقوموا باخبار حارس الحي الذي قام بالاتصال بعناصر الدائرة الرابعة عشر.

وانتقل والي امن مراكش ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية والوقاية المدنية لمكان الحادث، حيث تم فتح تحقيق لاكتشاف الاسباب الحقيقية وراء العثور على الجثة المتفحمة.

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