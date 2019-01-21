قيمة تقاعد بنكيران الاستثنائي تعيد النقاش حول سياسة الاقتطاعات خلال فترة ولايته !

هبة بريس – الرباط

أعاد حصول رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران ، على تقاعد استثنائي حددت قيمته عدد من المصادر في ازيد من تسعة ملايين سنتيم ، النقاش حول سياسة الاقتطاعات التي بصمت عهد بنكيران والتي لازالت ترخي بتبعاتها على تقاعد واجور الموظفين .

وفي الوقت الذي اعتبر فيه عدد من النشطاء بالعالم الازرق ، ان موقف رئيس الحكومة السابق من حصوله على تقاعد نسبي تتناقض وسياسة الاقتطاعات التي فرضها خلال الاربع سنوات المتتالية التي قضاها على راس الحكومة ، يرى آخرون أن بنكيران انهى مهمته ب”ذكاء” وخرج بتقاعد استثنائي دون ان يساهم فيه ولو بسنتيم واحد .

وكان عبد الاله بنكيران، قد صرح لجريدة “القدس العربي” أنه حصل بالفعل على تقاعد استثنائي، شأنه في ذلك شأن عبدالرحمان اليوسفي وعباس الفاسي، ورفض أن يكشف عن مبلغه.

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