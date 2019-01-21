نقل 4 اشخاص للمستعجلات اثر اصطدام حافلة بعمود كهربائي بمراكش

ضاهر محمد – مراكش

اصيب اربعة اشخاص قبل قليل من زوال اليوم اثر اصطدام حافلة بعمود كهربائي، كانت في طريقها إلى محطة المسافرين باب دكالة بمراكش، على مستوى الطريق المحادي لواد إسيل بمدارة كنون، نقلوا على عجل إلى المستشفى.

وتعود اسباب الحادث الى انقطاع فرامل الحافلة القادمة من مدينة الرباط والتي تقل على متنها عددا من المسافرين، حيث فقد سائقها السيطرة عليها ليصطدم بعمود كهربائي كان بمحاداة الطريق.

ونقل سائق الحافلة ومساعده، وسيدتين من الركاب، تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة، على عجل إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات وظروف الحادثة.

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