وجدة.. وقفة إحتجاجية للأستاذات والأساتذة المتضررين من الحركة الإنتقالية

هبة بريس : أحمد المساعد

نظمت تنسيقية جهة الشرق للأستاذات والأساتذة المتضررين من الحركة الإنتقالية صباح اليوم الإثنين 21 يناير الجاري وقفة إحتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للشرق بمدينة وجدة.

وحسب البيان الذي توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، فالوقفة الاحتجاجية أتت نتيجة تعنت الوزارة وأكاديمية جهة الشرق في حق الاستاذات والأساتذة الذين أفنوا سنين طويلة ولم يستفيدو من الحركة الإنتقالية 2019-2020 بالجهة الشرقية مما إعتبرته التنسيقية المشكلة من خمس نقابات إجحافا في حقوقهم المشروعة في الحركة الإنتقالية ، كما أعلنت دعمها للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وكذا الأساتذة حاملي الشهادات العليا وأساتذة ما يعرف بالزنزانة 9 وأطر الإدارة والتفتيش.

كما حمل البيان ذاته، الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة في تفاقم الاحتقان الحاصل في الميدان وجددت تنسيقية جهة الشرق بتشبتها بحقها في الإنصاف وجبر الضرر عن طريق تنظيم حركة انتقالية استثنائية وطنية، جهوية ومحلية ضمانا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

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