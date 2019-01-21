رفع الضريبة الى 20 الف درهم يخرج ملاك السيارات للإحتجاج بالعيون‎

: نظم صباح اليوم الإثنين مجموعة ملاك السيارات رباعية الدفع بمدينة العيون ، وقفة احتجاجية أمام إدارة الضرائب ، على إثر الإرتفاع الذي وصفوه بـ”الصاروخي” في الضريبة المفروضة على سيارات الدفع الرباعي و التي بلغت 20 ألف درهم سنوياً.

و عبر ملاك هذا النوع من السيارات خلال تجمهرهم وسط شارع مكة عن إستيائهم الشديد ورفضهم قبول هذه الزيادة، والتي إعتبروها غير مسبوقة تنهك جيوب المواطنين ولاتراعي خصوصيات المنطقة الجغرافية ،والتي تعتمد بشكل اساسي على إمتلاك هذا النوع من السيارات لأغراض رعوية.

كما طالب ملاك السيارات ذات الدفع الرباعي التي يتجاوز وزنها مع حمولتها 3000 كلغ ، بتطبيق القانون رقم 73.16 ، المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 ، والذي ينص في المادة رقم 262 منه، على أن السيارات التي يتراوح مجموع وزنها مع حمولتها بين 3000 كلغ و5000 كلغ ، تؤدي ضريبة سنوية قدرها 800 درهم مشددين على رفضهم المطلق للإقرار الضريبي الجديد .

كما تجدر الإشارة أن مدينة الداخلة شهدت بحر الأسبوع الماضي احتجاجا مماثلا، حيث نظم ملاك السيارات ذات الدفع الرباعي وقفة إحتجاجية بالشارع الرئيسي بمدينة الداخلة شلت حركة السير والجولان بالمدينة ملوحين بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لملف المطلبي .

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