بنعبدالله يشرد رفاقه و يقامر بمستقبل الـ”pps”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عرف حزب التقدم و الاشتراكية زلزالا داخليا عنيفا بعد توالي الدعاوي القضائية من طرف مالكي الشقق التي يكتريها بنعبدالله كمقرات لحزبه المتابع في محاكم المملكة بتهمة عدم الأداء.

و علمت “هبة بريس” من مصادر مطلعة أن مجموعة من قيادات الحزب الوطنية أصبحت متابعة قضائيا بسبب عدم أداء مستحقات كراء مقرات الحزب في ربوع المملكة، بل وصل الأمر إلى أن مسؤولين وطنيين اضطروا لدفع شيكات بدون رصيد لمالكي مقرات حزب الكتاب.

و حسب نفس المصادر، فقد قدمت قيادات وطنية استقالتها من حزب بنعبدالله بعد تورطها أمام المحاكم في متابعات قضائية بسبب عدم تسديد إيجارات مقرات الحزب و التي قدرت بسنوات كراء غير مدفوعة الأقساط في كل من بني ملال والخميسات وأقاليم أخرى.

و يتساءل رفاق نبيل بنعبدالله عن كيفية صرف دعم وزارة الداخلية للأحزاب، و التي يخصص جزء كبير منها لأداء واجبات كراء المقرات، و يتساءلون أين تم تبديد الملايير من دعم الدولة ، في حين تعرف المقرات عموما مشكل أداء واجبات الكراء .

و قد طالب وزراء الحزب المناضلين في تجمعات حزبية بالمساهمة في أداء واجبات كراء المقرات، في حين، استنكر المناضلون استفادة الوزراء من ريع السياسة و مطالبتهم القواعد بتحمل وزر كراء المقرات.

و يطرح رفاق الحزب الشيوعي أسئلة شائكة على الأمين العام : أين صرفت أموال الحزب؟ و هل يعتبر المقر الوطني الفخم الذي صرفت فيه الملايير أولوية لحزب الطبقة العاملة و الكادحين، ام أداء كراء المقرات التي تسبب تهور الأمين العام في غلقها تباعا و تشريد الرفاق الذين رابطوا في مقرات علي يعتة منذ السبعينيات قبل أن يتم تشريدهم .

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