مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة

نُشر بتاريخ :  2019-01-21 - 14:55
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين:

– إفران : 41 ملم – فاس : 28 ملم

– مكناس وتازة : 15 ملم

– الرباط وخريبكة : 12 ملم

– شفشاون : 8 ملم

– سطات وبنسليمان: 7 ملم

– وجدة والمحمدية وبني ملال : 5 ملم

– سيدي سليمان : 4 ملم

– العرائش والدار البيضاء آنفا والنواصر وطانطان : 3 ملم

– الحسيمة وسيدي إفني: 1 ملم

– الصويرة وتطوان والناظور والقنيطرة وطنجة والجديدة وتيزنيت : أقل من ملمتر واحد

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