سائق “طاكسي” يقضي نحبه في حادثة سير بإقليم الجديدة‎

أحمد مصباح – الجديدة

أودت حادثة سير، اليوم الاثنين، بتراب إقليم الجديدة، بحياة سائق “طاكسي”، أودعت السلطات الدركية والصحية جثته في مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، في انتظار تسليمها إلى أهلها لمواراتها الثرى.

وفي تفاصيل النازلة، فإن سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير، كان متوجها بمفرده، اليوم الاثنين، صوب مدينة الواليدية بتراب إقليم سيدي بنور، اصطدم، في حدود الساعة التاسعة صباحا، عند النقطة الكيلومترية 30، مع سيارة خفيفة من نوع “كونغو”، كانت قادمة من الاتجاه المعاكس. حيث أصيب بجروح بليغة.

وفور إشعارها، انتقلت دورية راكبة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، صاحبة الاختصاص الترابي، إلى مسرح حادثة السير، حيث أجرت المعاينات والتحريات الميدانية، لتحديد أسباب وملابسات النازلة، في إطار البحث القضائي الذي فتحته تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

هذا، وعمل المتدخلون الدركيون على انتشال سائق سيارة الأجرة من تحت أنقاض “الطاكسي” المتحطم. لكن الضحية سرعان ما قضى نحبه على متن سيارة الإسعاف، التي كانت تنقله في حالة حرجة، إلى مستشفى الجديدة.

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