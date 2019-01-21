مصرع 3 نساء ونجاة الفنان حاتم ادار بأعجوبة .. حادث سير مروع بالرباط

هبة بريس - الرباط

شهد الطريق السيار الرابطة بين مدينة الرباط والدار البيضاء، اليوم الاثنين حادث سير خطير، أسفر عن مصرع 3 نساء ونجاة شخص بأعجوبة.

تفاصيل الحادث الذي وقع بالقرب من المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، تعود حسب شهود عيان، الى السرعة المفرظة التي أدت الى تصادم بين سيارتين بشكل قوي.

وأضاف ذات الشهود، أن الحادث أسفر عن وفاة ثلاث نساء “اثنين منهم في الحال، والثالثة خلال نقلها الى المستعجلات”، في حين نجا الفنان حاتم ادار بأعجوبة، حيث تم نقله الى لتقلي الاسعافات اللازمة ووصفت حالته بالمستقرة.

هذا وفور علمها بالحادث، حلت عناصر السلطات المحلية و المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية بعين المكان، لنقل الهالكتين الى مستودع الاموات وفتح تحقيق للكشف عن أسباب الحادث.

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