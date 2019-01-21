الداخلة : اعتقال “ناشط فيسبوكي” أشاد بعملية ذبح السائحتين بمراكش‎

هبة بريس

علمت “هبة بريس ” من مصدر مطلع، بأن عناصر الأمن بمدينة الداخلة اعتقلت ناشط فايسبوكي، أشاد بالجريمة البشعة التي عاشت على وقعها مدينة مراكش قبل شهر، بمواقع التواصل الإجتماعي.

وحسب ذات المصادر، فقد قامت فرقة متكونة من عناصر الشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “الديستي”، بمداهمة الشاب بمنزل أسرته بأحد أحياء المدينة، بعد عملية تتبع ومراقبة دقيقة.

وأضافت ذات المصادر، أن المصالح الأمنية وضعت المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية الى حين تقديمه للعدالة.

يذكر بأن منطقة جبلية بمدينة مراكش، كانت قد اهتزت على وقع الجريمة البشعة التي كان لها الأثر السلبي الكبير في نفوس المغاربة والعالم، بعد أن قام متطرفون بذبح سائحتين إسكندنافيتين بطريقة وحشية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1