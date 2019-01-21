تركي آل الشيخ: لأول مرة جماهير الأهلي ستشجع الزمالك

هبة بريس - وكالات

علق رئيس هيئة الترفيه السعودية، مالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ، من جديد على المباراة المرتقبة، بين فريقي الزمالك وبيراميدز.

وقال آل الشيخ، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، “لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية، جمهور الأهلي يشجع الزمالك.. كلنا بنشجع الزمالك”.

وكان تركي آل الشيخ قد كتب في صفحته على موقع فيسبوك عقب فوز بيراميدز على طلائع الجيش 3-1 ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم: “”نتيجة غير مرضية.. لن أرضى بأقل من 3 أهداف أمام الزمالك”.

وستقام المباراة بين فريقي الزمالك وبيراميدز على استاد بتروسبورت يوم الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري

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