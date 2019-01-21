شخصيات تركت أثرا في ذاكرة المغاربة .. الحلقة السابعة: علال الفاسي

لبنى أبروك – هبة بريس

تعاقب على المغرب طيلة السنوات الماضية، شخصيات أمنية وسياسية وحزبية صنعت تاريخا لها، ونجحت في ترك أثر لاسمها في ذاكرة جميع المغاربة الذين عايشوا فترتها أو الذين قرأوا وسمعوا عنها قصصا وروايات جذبت اهتمامهم وفضولهم.

وزراء، سياسيون، حزبيون، أمنيون ورجال دولة سنستعيد أسماءهم عبر هذه السلسلة الاسبوعية، و سنسافر وإياكم إلى الوراء بحثا عن أهم إنجازاتهم وأعمالهم أو الجدل الذي أثارته أسماءهم خلال فترة سلطتهم وهيمنتهم أو بعد إبعادهم أو ابتعادهم.

دراستهم، تكوينهم، مناصهم وأهم الانجازات والأحداث التي طبعت مسارهم، وكذا الشخصيات المعروفة التي رافقت مسيرتهم، والتي كشفت جانبا من حياتهم وكواليسا ووقائعا من سيرتهم، تلك هي الجوانب التي سنتطرق إليه بالمختصر المفيد خلال هذه السلسلة.

الحلقة السابعة: علال الفاسي

يعد علال الفاسي، أحد الرموز الوطنية التي طبعت اسمها في مجال العلم والفكر والسياسة، والذي ساهمت بشكل كبير في مقاومة الاستعمار الفرنسي في عهد الملك الراحل محمد الخامس.

علال الفاسي، العالم المغربي ابن جامعة القرويين، الذي بصم اسمه في تاريخ العلم المغربي والعربي والاسلامي، والذي ساهم في وضع أسس لأول دستور مغربي بعد الاستقلال.

علال الفاسي، الذي قاوم الاستعمار الفرنسي وضحى بالغالي والنفيس للدفاع عن الوحدة الترابية لوطنه، قبل أن يدخل الوسط السياسي من أوسع أبوابه، ويؤسس حزب الاستقلال الذي ضم أكبر وأهم الأسماء السياسية بالمغرب. فماهي قصته؟

في أواخر شوال عام1326هـ الموافق لسنة 1910، ولد علال الفاسي وسط أسرة عريقة معروفة بالعلم والدين بمدينة فاس، كان والده يدرس بجامعة القرويين، وكانت عائلته “آل الفاسي الفهري” قد هاجرت سابقا من موطنها بديار الأندلس إلى المغرب الأقصى.

التحق علال الفاسي، في السادسة من عمره بالكُتّاب، حيث حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ثم التحق بإحدى المدارس الابتدائية الحرة بمدينة فاس، قبل أن يتابع دراسته العليا بجامعة القرويين، التي تعد أحد أهم جامعات العالم الإسلامي والتي شيدتها “فاطمة بنت محمد الفهري” المنتمية لنفس العائلة.

تعرف علال الفاسي الذي اشتهر بذكاءه ونبوغه، على زعماء الحركة الوطنية خلال فترة دراسته بجامعة القرويين، حيث بدت شخصيته القوية في البروز، وانخرط في العمل الوطني المغربي ومقاومة المحتل الفرنسي، كما أسس جمعية أطلق عليها “جمعية القرويين لمقاومة المحتلين” لدعم المجاهد المغربيّ عبد الكريم الخطابي، وخرج في مظاهرات وطنية قبل أن تعتقله السلطات الفرنسية وتنفيه إلى مدينة تازة، ثم عاد بعد الإفراج عنه إلى فاس سنة 1931م.

بعد تخرجه من جامعة القرويين سنة 1932، عمل علال الفاسي أستاذاً محاضراً بكلية الشريعة التابعة لجامعة القرويين بفاس، كما عمل محاضراً بكليتي الحقوق والآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط، ومحاضراً بدار الحديث الحسنية بالرباط.

الحس الوطني والنضال لعلال الفاسي، دفعاه الى مواصلة دفاعه عن الوحدة الترابية للمملكة ومقاومة المستعمر، عبر القاء خطب وتنظيم لقاءات ليلية مع أفراد الحركة الوطنية، قبل أن تحاول الإدارة الفرنسية اعتقاله مجدداً سنة 1933 ليسافر إلى إسبانيا و سويسرا، حيث اتصل بالأمير شكيب أرسلان وجماعته، ثم عاد إلى المغرب سنة 1934 وشارك في تأسيس كتلة العمل الوطني، و أول نقابة للعمال سنة 1936.

وبعد تقديم وثيقة مطالب الشعب المغربي سنة 1937 لسلطات الحماية، أبعدته السلطات إلى الغابون منفياً إلى سنة 1941، ثم إلى الكونغو حتى سنة 1946، حبيساً في زنزانة، قبل أن يطلق سراحه ويؤسس حزب الاستقلال الذي ضم أبرز رموز الحركة الوطنية.

وفاء علال الفاسي لوطنه وإيمانه بالدفاع عن وحدته الترابية دفعاه الى السفر نحو عدد من الدول العربية والاروبية للمطالبة باستقلال المغرب، قبل أن يعود إلى المغرب سنة 1949ويمنع من الدخول بأمر من الحماية الفرنسية، ليقيم بمدينة طنجة التي كانت حينها منطقة دولية.

في سنة 1955، حصل المغرب على استقلاله وعاد الملك محمد الخامس إلى عرشه، كما عاد علال الفاسي إلى المغرب من القاهرة، واستأنف نشاطه الحزبي بحزب الاستقلال، كما انخرط بشكل رسمي في العمل السياسي عبر مساهمته في وضع دستور البلاد.

ترشح علال الفاسي للانتخابات سنة 1963، ثم حصل على منصب وزاري، كما كان له في الفضل في إنشاء مشروع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي قادها بعد وفاة الملك محمد الخامس، قبل أن يستقيل منها سنة 1963 ويصطف بحزبه في المعارضة.

تفرغ علال الفاسي بعد استقالته من منصبه الحكومة، للعلم والتدريس، حيث ألّف عدد من الكتب والمراجع المهمة، كما ألقى محاضرات وخطبا بأكبر الجامعات والمدارس.

وفي 13ماي 1974، توفي علال الفاسي في بوخارست عاصمة رومانيا، حيث كان في زيارة علمية لشرح وبيان قضية المغرب والصحراء المغربية، وقضية الشعب الفلسطيني.

رحل علال الفاسي، لكن ترك وراءه تركة علمية وفكرية وسياسية وحزبية مكنته من بصم اسمه وتاريخه ومسيرته في تاريخ جميع المغاربة.

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