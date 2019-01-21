التشريح الطبي يدفع النيابة العامة لإطلاق سراح أرملة ببرشيد‎

هبة بريس – الدار البيضاء

علمت هبة بريس أن قرارا صدر من النيابة العامة ببرشيد قضى بإطلاق سراح سيدة أرملة بعد أن أمضت مدة التحقيق قيد الاعتقال في قضية وفاة شخص داخل شقتها بتجزئة جبران بذات المدينة.

و حسب مصادر مطلعة، فقد ساهمت نتائج التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة في إطلاق سراح المعنية بالأمر و ذلك بعد أن تأكد أن سبب وفاة رجل داخل شقتها يعود لسكتة قلبية باغتته على حين غرة.

و كانت عناصر الضابطة القضائية قد سبق و أودعت السيدة صاحبة الشقة رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي قصد التحقيق معها في القضية و ذلك مباشرة بعد تلقيها إخبارية تفيد بوجود جثة رجل داخل شقة تمتلكها بمدينة برشيد.

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