معهد باستور ينفي نفاذ مصل ولقاح داء السعار

هبة بريس

نفى معهد باستور- المغرب، في بلاغ له اليوم الاثنين، نفاذ مصل ولقاح داء السعار في بعض المكاتب الجماعية، مؤكدا أن المصل واللقاح ضد داء السعار متوفر بكمية كافية لسد الحاجيات الوطنية.

وأفاد المعهد في بلاغه أنه “منذ سنوات عديدة، يقوم المعهد بتزويد بالكمية المطلوبة من المصل واللقاح وبطريقة عادية، كل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، التي تتقدم بالطلبيات العمومية، تماشيا مع القوانين والمساطر الجاري بها العمل في مجال الشراء العمومي”.

وتفاديا لكل نفاذ للمخزون، يضيف البلاغ ، “يقوم معهد باستورفي كل سنة، بتوفير مخزون الأمان من اللقاح والمصل السالفين الذكر وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة، ضمانا لخدمة المواطنين وحفاظا على سلامتهم الصحية”.

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