رسميا.. الجيش الملكي يعلن اسم مدربه الجديد

شفيق عنوري

تعاقد الجيش الملكي، مع الإسباني كارلوس ألوس، للإشراف على تدريب الفريق، في المرحلة المقبلة.

وأعلن الفريق العسكري، في بلاغ نشره عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، عن تعاقده مع ألوس.

وكتب “الزعيم” عبر صفحته: “عقد المكتب المديري للجيش اليوم الإثنين، اجتماعا تم خلاله التعاقد مع السيد كارلوس ألوس، القادم من برشلونة، للإشراف على تدريب الفريق”.

وأوضح الفريق العسكري، أن باقي التفاصيلسيتم تقديمها للرأي العام ولجماهير الفريق بشكل رسمي، “من أجل التعريف بمسيرته الرياضية والكروية، على حد ما جاء في البلاغ.

يشار إلى أن الجيش كان قد انفصل عن المدرب امحمد فاخر، بسبب سوء النتائج، حيث تولى محسن بوهلال، قيادة الفريق بشكل مؤقت.

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