السجن سنة لمقدم برامج مصري لإجرائه مقابلة مع شاب مثلي

هبة بريس - وكالات

قضت محكمة مصرية الأحد بسجن مقدم برنامج تلفزيوني لمدة سنة لاستضافته شابا مثلي الجنس العام الماضي، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وكان محمد الغيطي الذي أعرب عن موقفه المعارض للمثلية في عدة مناسبات قد اتهم بالترويج للمثلية والتحريض على الفجور وازدراء الأديان.

وغرّمت محكمة الجنح في الجيزة الاعلامي المصري ثلاثة آلاف جنيه (147 دولارا) وأمرت بوضعه تحت المراقبة لمدة عام بعد قضاء عقوبته، بحسب المحامي سمير صبري الذي رفع الدعوى ضده.

وأشار صبري إلى أنه يمكن استئناف الحكم أو تعليقه في حال دفع الغيطي كفالة ألف جنيه بانتظار نتيجة الاستئناف.

وفي غشت 2018 استضاف الغيطي شابا مثليا في برنامجه التلفزيوني على محطة “تي أل سي” الخاصة وناقش معه أمورا متعلقة بالمثلية على الهواء.

وخلال المقابلة قال الضيف الذي تم تمويه وجهه لاخفاء هويته إنه عمل كبائع هوى، وتحدث بشكل مفتوح عن علاقته برجل آخر.

وبعد إذاعة الحلقة أوقف المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام المصري المحطة لأسبوعين بسبب “انتهاكات مهنية”.

وقال المجلس في بيان وقتها إن قناة “تي أل سي” انتهكت قرار “منع ظهور المثليين أو الترويج لشعاراتهم”.

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