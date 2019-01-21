العرايشي وسليم الشيخ في قبة البرلمان‎

هبة بريس – الرباط

وجهت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب استدعاء لكل من فيصل لعرايشي، المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وسليم الشيخ المدير العام للقناة الثانية، من أجل الحضور يوم غذ الثلاثاء للبرلمان، ومساءلتهم حول مجموعة من المواضيع التي خلقت جدلاً واسعاً لدى الرأي العام الوطني.

ونشرت اللجنة المذكورة على موقع مجلس النواب محاور المناقشة التي يفترض أن يجيب عنها كل من العرايشي وسليم، والتي تهم ظروف تدبير واشتغال القناتين التلفزيتين الأولى والثانية التابعتين للقطب الإعلام العمومي ووضعهما المالي”، إضافة إلى محور واقع وتحديات المشهد السمعي البصري ببلادنا وخاصة على مستوى القناتين الأولى (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة) والثانية (شركة صورياد)، والاختلالات التي يعرفها واقع تدبير كل من الشركتين ومستوى برامج الإنتاجات الرمضانية.

كما من المرتقب أن يجيب العرايشي وسليم الشيخ أيضا على تقييم ” البرامج التلفزية بالقناتين الأولى والثانية”، إضافة الى البرامج والإنتاجات التلفزيونية ومعايير انتقائها وما تخلفه من انتقادات قوية من قبل كل مكونات المجتمع.

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