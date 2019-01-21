إلى بنكيران.. “عجبا لشخص يأكل الغلة ويسب الملة”

لبنى أبروك - هبة بريس

غريب أمر رئيس الحكومة السابق، عبد الاله بنكيران، الذي انقلب عن مبادئه وغيّر مواقفه بين ليلة وضحاها، لمصالح شخصية وحزبية واضحة.

بنكيران، الذي كان ينتقد بشكل قوي تقاعد الوزراء والبرلمانيين معتبرا أنه يدخل في “سياسة الريع” خلال فترة اصطفاف حزبه بالمعارضة، أصبح اليوم وحزبه يدافعون ويركضون لاهثين وراء التعويضات البرلمانية والامتيازات الحكومية والتقاعدات الاستثنائية.

الزعيم “الروحي” لحزب “المصباح” لم يستسغ قبل أيام تداول خبر امتلاكه ل”فيلاتين” بمدينة الرباط، وخرج لتكذيب الخبر، غير أنه “جا يكحلها عماها” كما يقال.

وكشف بنكيران، في تصريح صحفي، أن خبر امتلاكه ل”فيلاتين” عار من الصحة، مشيرا الى أنه يستفيد “فقط” من تقاعد استثنائي يصل ل 9 ملايين سنتيم وسيارة فاخرة بالمجان.

تقاعد بنكيران وسيارته الفاخرة، وفق ذات المصدر، استفاد منهما “بعدما أمر الملك بتسوية وضعية رئيس الحكومة السابق حينما وصل إلى علمه أن العجلة توقفت عنده”، على غرار عدد من المسؤولين المغاربة الذين استفادوا من معاشات استثنائية ومن ضمنهم عبد الرحمن اليوسفي والمحجوب احرضان …

بنكيران، وحسب عدد من المتتبعين، تنبطق عليه مقولة “يأكل الغلة ويسب الملة” ، حيث أنه يستفيد معاملة ملكية استثنائية، غير أنه لا يفوت أية مناسبة لتوجيه سهام انتقاده ل”الدولة” بقانونها وقضاءها وحقوقها.

وفي هذا الصدد، استغل بنكيران، كلمته في لقاء جمعه بأعضاء حزب العدالة والتنمية بالخارج، قبل أيام، لاخبار المواطنين بإمكانية مقاضاة عاهل البلاد “الذي مكنه من معاش مهم ومن سيارة فاخرة تحت تصرفه الكامل”

بنكيران خاطب المغاربة، في بث مباشر بالقول:”من حق الجميع مقاضاة الملك أمام الحكومة، وممكن أن يربحوا الدعوى لأن القاضي ليس مجبرا على الحكم لصالح الملك”، وفق تعبيره

بنكيران وبدل الإشادة بملك هذه البلاد التي يأكل من خيراتها، ويسافر وويتحرك ويركب أفخم السيارات من أموال شعبها، أخذ يقصف قانونها وشعبها، بسبب متابعة أحد أعضاء حزبه في قضية قتل.

بنكيران، استغل سلطته “الوهمية” وبطولته “الورقية” لمساندة حامي الدين في ملف أيت الجيد، وحضر آخر جلساته بمدينة فاس الشهر الماضي، كما شدد على دعمه ل”أخيه” ورفضه تسليمه للقضاء المغربي.

كما أكد الأمين العام السابق ل”البيجيدي” على مشاطرته رأي وموقف وزير الدولة المطلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، بخصوص قضية “حامي الدين”، هذا الموقف الذي قصف في مجمله قوانين وقضاء المملكة وأساء لصورتها الحقوقية، والذي جر عليه وعلى حزبه وابلا من الانتقادات.

بنكيران، الذي كشف في مرة سابقة أن راتبه كرئيس حكومة لم يكفيه لاصلاح مطبخ وصالون منزله، يعلم علم اليقين أن أجرته الشهرية التي صنفت الأعلى مغاربيا حسب “مجلة جون أفريك” بإمكانها ضمان عيش كريم ومحترم للعشرات من الاسر المغربية، فكيف لم تضمن له عيشا محترما بعد إعفاءه?

بنكيران الذي أقر اليوم أنه لا يمتلك بيتا ولا حتى “براكة صفيح” حسب تعبيره، ويستفيد من معاش استثنائي ومن امتيازات كثيرة دون الاستثمار في مشاريع كبرى، يدفعنا الى التساؤل أين تذهب أموال رئيس حكومتنا السابق? وهل يتبرع بها لصالح أبناء الشعب المقهورين من قراراته السابقة للتكفير عن ذنوبه بسبب الزيادات والاقتطاعات المشروعة واللامشروعة?

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