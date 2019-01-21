نهاية قمة” الدوري النسوي الوطني “بالتعادل بين “العيون” و” أخنيفرة”‎

هبة بريس

تعادل النادي البلدي النسوي العيون مع ضيفه شباب أطلس اخنيفرة بهدف لمثلة ،أمس الأحد 20 يناير 2019، في قمة مباريات الجولة الثامنة من البطولة الوطنية لكرة النسوية القسم الأول .

اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية المركب الرياضي الشيخ محمد الأغظف، تميز شوطه الأول بندية كبيرة بين الفريقين مع سيطرة ميدانية لأصحاب الأرض ، اللواتي شكلن خطورة كبيرة على مرمى الضيوف ، لاسيما عبر اختراقات كل من “تكبر لبيهي “، و ” حياة خيرة”، بينما اعتمد ت الخنيفريات على خطة دفاعية أكثر مع سيطرة على متوسط الميدان .

أهداف المباراة جاءت عن طريق ضربة جزاء لصالح النادي البلدي النسوي ، سجلتها بنجاح اللاعبة الإيفوارية ” رونالد” في الدقيقة 33 ، أربع دقائق بعد ذلك تتمكن مهاجمة الفريق الخنيفري”أميمة العمراني” من تعديل الكفة وهي النتيجة التي إنتهت عليها أطوار اللقاء.

وبهذه النتيجة، يرفع النادي البلدي رصيده للنقطة 17 كثاني ترتيب الدوري بعد الجيش المتصدر ب 24 نقطة فيما وصل شباب اطلس اخنيفرة للنقطة 16 في المرتبة 5 مناصفة مع التضامن عين عتيق.

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