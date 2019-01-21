بالأرقام: منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي بلغت 1,31 مليون طن خلال 2018

هبة بريس

أفاد المكتب الوطني للصيد أن حجم منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي التي جرى تفريغها بلغت نحو 1,31 مليون طن خلال سنة 2018، أي نفس الكمية المسجلة سنة 2017.

وذكر المكتب الوطني للصيد، في مذكرة حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب خلال سنة 2018، أن القيمة التسويقية لمنتوجات الصيد الساحلي والتقليدي التي جرى تفريغها ارتفعت إلى أزيد 7,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته واحد في المائة مقارنة مع 2017.

وأوضحت المذكرة أن الكميات المفرغة للطحالب (14.411 طن) ورأسيات الأرجل (38.354 طن)، والصدفيات (869 طن)، والسمك الأبيض (63.786 طن) والقشريات (4.515 طن) تراجعت على التوالي بنسب 42 في المائة، و18 في المائة، و10 في المائة، و7 في المائة، و5 في المائة.

أما الكميات المفرغة من الأسماك السطحية فعرفت ارتفاعا بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 1.19 مليون طن.

وحسب الإحصائيات الصادرة عن المكتب، تم تفريغ نحو 25 ألف و907 طنا من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى مداخل الموانئ المتوسطية، بارتفاع قدره 4 في المائة مقارنة مع سنة 2017. كما سجلت الكميات المفرغة على مستوى الموانئ الأطلسية استقرارا عند 1.28 مليون طن.

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