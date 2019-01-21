تارودانت : التحقيق مع مالك طائرة “درون” سقطت بحديقة فندق

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها، ان المصالح الامنية بتارودانت، قد استمعت الى أحد الموقوفين مساء أمس الاحد 21 يناير الجاري، على خلفية إمتلاكه طائرة بدون طيار، سقطت عن طريق الخطأ بحديقة فندق مشهور بمدينة تارودانت .

وأضافت مصادرنا ، أن العثور على الطائرة بالفندق استنفر المصالح الامنية، التي توافدت بمختلف تخصصاتها على الفندق، وحجزت الطائرة، وبعد حين جاء شخص الى الفندق يسأل عن مصير طائرته، ليتم اعتقاله والاستماع اليه ويعترف أنه كان بصدد التقاط صور لبعض المآثر التاريخية، في اطار نشاط ثقافي دعت إليه تنسيقية المجتمع المدني من اجل اختيار مدينة تارودانت كعاصمة المجتمع المدني لسنة 2019.

ومن المعلوم أن أي نشاط تصوير يقضي بتسلم تراخيص من عدة مؤسسات أهما المركز السينمائي المغربي وتقديه للسلطات المحلية، كما ان استعمال الطائرة يستدعي بدوره تراخيص من السلطات الامنية.

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