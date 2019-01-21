قرعة “الكاف” توقع الفرق المغربية في مجموعة واحدة

شفيق عنوري

أوقعت قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الفرق المغربية المتأهلة لهذا الدور في مجموعة واحدة.

وجاء كل من الرجاء الرياضي حامل اللقب، ونهضة بركان وحسنية أكادير، إضافة إلى أوتوهو الكونغولي، في المجموعة الأولى.

وتأهل الرجاء لهذا الدور بعد تغلبه على أفريكا ستارز الناميبي، بنتيجة 2-1 في مجموع المبارتين، فيما وصل نهضة بركان لدور المجموعات على حساب جاراف السنغالي، بمجموع 5-3، أما الحسنية فيتواجد في هذا الدور لأول مرة في تاريخه، بعد عبوره جيفار الإثيوبي، بنتيجة 5-0 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

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