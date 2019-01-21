الجزائر تنافس المغرب على ضم أحد المواهب للمنتخب

هبة بريس - وكالات

دخل المنتخب الجزائري الصراع مع نظيره المغربي، لضم لاعب شاب موهوب، ينشط في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك في إطار مساعي المنتخبين لتدعيم صفوفهما بلاعبين مميزين من مزدوجي الجنسية، تحسباً للمواعيد الكروية القادمة وعلى رأسها نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستنظمها مصر في صيف العام الجاري.

وحسب مصادر صحفية فإن المدير الفني للمنتخب الأول جمال بلماضي ربط قنوات الاتصال مع لاعب نادي رين الفرنسي رفيق قيتان، الذي يعتبر إحدى المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي، كما أنه يمتلك قدرات كبيرة، وهو ما دفع رين لشراء عقده من نادي لوهافر الفرنسي في يناير 2018، مقابل 10 ملايين يورو، رغم أن اللاعب لم يكن يتعدى سنه وقتها 19 سنة.

وأضاف أن بلماضي الذي يقوم حالياً بجولة في القارة الأوروبية للبحث عن لاعبين مميزين قادرين على تقديم الإضافة لمنتخب الجزائر، قام بالتواصل مع رفيق قيتان، بعد أن علم برغبة المنتخب المغربي في ضمه لصفوف “أسود الأطلس”، كون اللاعب مولوداً في فرنسا لأب جزائري وأم مغربية، وبالتالي يمكنه اختيار اللعب لأحد منتخبات البلدان الثلاثة.

وأوضح المصدر ذاته أن المدير الفني للمنتخب المغربي هيرفي رينار أوفد أحد مبعوثيه لملاقاة اللاعب، وجسّ نبضه إزاء اللعب للمغرب، مضيفاً بأن بلماضي استبق الأحداث، واتصل شخصياً باللاعب وحدد معه موعداً للحديث في أمر انضمامه إلى صفوف “المحاربين”.

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