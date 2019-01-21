على غرار مجموعة من المناطق بالعالم .. خسوف كلي للقمر بالرشيدية + صور

سعيد وعشى – الرشيدية

على غرار مجموعة من المناطق بالعالم (الشرق الأوسط – أوروبا – أفريقيا – الأمريكيتين – معظم دول شرق روسيا – استراليا …) شهدت مدينة الرشيدية فجر اليوم الاثنين 21 يناير الجاري خسوفا كليا للقمر، استمر في صورته الكلية لمدة ساعة وثلاث دقائق في مشهد نادر كما توضح الصور اسفله .

وبدأت المراحل الجزئية الأولى للخسوف الكلي للقمر، كما عاينته “هبة بريس” على الساعة الثالثة و36 دقيقة فجرا(غرينتش+1 )، وبلغ الخسوف ذروته في حدود الساعة السادسة و12 دقيقة فجرا، وانتهى في حدود السابعة و47 دقيقة صباحا.

وكشف الفلكي عبد الرحمان بن المدني ل”هبة بريس”، بأن خسوف القمر الكلي يحدث عندما يدخل القمر في ظل الأرض، فالقمر لن يختفي بشكل كامل، لكن سيصبح مظلم بحيث لن يتم رؤيته بسهولة في السماء، حيث إن أشعة الشمس التي تمر عبر الغلاف الجوي للأرض إما ستنتشر، أو ستنكسر، أو ستنحني لتتركز على القمر، مما يمنحه وهجاً احمر قاتم بسبب انعكاس الغلاف الجوي الأرضي على سطع القمر والذي يسيمه البعض بالقمر الدموي، واضاف أن مراحل الخسوف الكلى منذ بدایتها حتى نھایتها ھي (شبه ظلى – جزئى – كلى – جزئى – شبه ظلى).

ليشير الفلكي عبد الرحمان بن المدني بان هذا الخسوف القمرى یأتى بعد أسبوعین من كسوف جزئى للشمس الذي حدث فى السادس من ینایر 2019 في عرض المحيط الأطلسي ودول امريكا باعتبارها موجود في القبة الشمالية للكرة الارضية، وسوف یتبعه خسوف جزئي للقمر فى السادس عشر من يوليوز 2019، على ان يشهد العالم خسوف كلي اخر للقمر في 16 ماي من سنة 2022.

ومعلوم أن القمر يتحرك في مدار حول الأرض، كما أن الأرض تدور حول الشمس، فعند حركة الأرض قد تقع بين الشمس والقمر، فتحجب الأرض، في هذه الحالة، ضوء الشمس الذي يعكسه القمر عادةً، والذي يسبب لمعانه، فيسقط ظل الأرض على القمر عندما تمنع الأرض وصول ضوء الشمس إليه، وهذا ما يُعرف بخسوف القمر ( lunar eclipse)، والذي يحدث عادةً عندما يكون القمر بدراً فقط، ويمكن رؤية خسوف القمر من الأرض في الليل، وعادةً ما يستمر خسوف القمر لساعات قليلة، ويحدث الخسوف الجزئي مرتين على الأقل كل سنة، لكن كسوف القمر الكلي يعتبر نادر الحدوث، ولا يسبب النظر إلى خسوف القمر أي ضرر بالإنسان.وتوجد ثلاثة أنواع لخسوف القمر، خسوف القمر الكلي، وخسوف القمر الجزئي، وخسوف القمر المظلل نسبياً .

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