النيابة العامة تصدر مذكرة بحث بحق الصحفي أحمد منصور

هبة بريس

أصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف وبحث في حق الإعلامي المصري الشهير أحمد منصور، بتهمة “السب والقذف وعدم تنفيذ عقد زواج مؤقت مع المغربية “ك ف”.

وأفادت مصادر متطابقة، أن أحمد منصور تزوج المعنية بالامر بشكل عرفي “سري” قبل سنوات، على هامش مشاركته في المؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية سنة 2015.

وأضافت ذات المصادر، أن زيجه أحمد منصور “السرية” تمت بتوسط من قيادات بحزب العدالة والتنمية.

وبعد تداول الخبر أنذاك، نشر أحمد منصور تدوينة “فيسبوكية” موجهة للمغاربة قال فيها:” أنتم لستم سوى مجموعة من الحشرات والطفيليات التي تعيش في المزابل والمستنقعات لا تستحق سوى الدهس بالحذاء وأنا أسحقكم بكلماتي هذه وأضعكم تحت حذائي”

وعاد الصحفي بقناة “الجزيرة” ليحذف تدوينته بعد مدة قليلة، ونشر اعتذارا قال فيه: “أعتذر لكل الذين أساءهم ما كتبت، من أصدقائي وأحبائي وقرائي ومشاهدي برامجي، وأعترف أني كتبت فى لحظة غضب وردّة فعل غاضبة على ما صدر بحقي من طرف بعض من ينتسبون للمهنة فى المغرب، من أكاذيب وافتراءات تنال من عرض الإنسان وكرامته، رغم أن عادتي ألا أرد على أحد، إلا أنى أخطأت بمجرد التفكير فى الرد، آملا من الجميع قبول الإعتذار وإغلاق هذا الملف، وتحري الدقة والأمانة فى النشر حينما يتعلق الأمر بأعراض الناس وخصوصياتهم، لاسيما إذا كانوا من الزملاء”

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