مقتل 8 من قوات حفظ السلام الدولية في هجوم بشمال مالي

هبة بريس - وكالات

قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي إن ثمانية من جنودها لحفظ السلام قتلوا وأصيب آخرون فيما كانوا يصدون هجوما شنه مسلحون قرب قرية بشمال مالي يوم الأحد.

ولم تتضح هوية المهاجمين بعد. وتتمركز قوات حفظ السلام وقوات فرنسية في شمال مالي لقتال الجماعات الإسلامية المتشددة المسلحة والتي ينظر إليها على أنها تمثل أكبر تهديد للأمن بمنطقة الساحل الأفريقي.

وقالت بعثة حفظ السلام إن الاشتباك وقع قرب قرية اجولهوك في وقت مبكر من صباح يوم الأحد بعد هجوم شنه ”مهاجمون في عدد كبير من المركبات المسلحة“.

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