4 شرطيين ضحايا حادثة سير بأزمور.. بعد أن كانوا يجلبون مجرما من الدارالبيضاء

أحمد مصباح – الجديدة

أسفرت حادثة سير وقعت، مساء اليوم ، بالمدار الحضري لأزمور، عن إصابة 6 أشخاص، وهم 4 شرطيين، ومعتقل، وسائق سيارة خفيفة.

الحادثة وقعت في حدود الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، إثر اصطدام سيارة للشرطة مع سيارة خفيفة من نوع “مرسيدس”، على الطريق الوطنية رقم : 1، في محورها الذي يمر بمحاذاة مدينة أزمور، في اتجاه عاصمة دكالة، من جهة الجنوب، وفي اتجاه قنطرة أم الربيع التي تفصل مدينة أزمور عن الجماعة القروية”سيدي علي بنحمدوش”.

السيارة الشرطية كانت عائدة لتوها من الدارالبيضاء، على متنها 4 شرطيين من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، كانوا في مهمة جلب معتقل من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدارالبيضاء. ويتعلق الأمر بعميد الشرطة هشام العماري، المساعد الأول لرئيس الشرطة القضائية بأمن الجديدة، ورئيس المجموعات الحضرية، وعميد الشرطة رضوان عزمي، رئيس الفرقة الجنائية، وضابط الشرطة سعيد عين الناس، ومفتش الشرطة حسن كنوني.

هذا، وأصدر عامل إقليم الجديدة محمد الكروج، الذي كان في زيارة إلى مدينة أزمور، تعليماته إلى رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي، بضرورة نقل الشرطيين الأربعة، ضحايا حادثة السير، والمصابين الآخرين، إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، وتتبع وضعهم الصحي داخل قسم المستعجلات، إلى حين تلقيهم العلاجات اللازمة، ومغادرتهم المستشفى.

وقد انتقلت إلى المستشفى السلطة المحلية، ممثلة في قائد الملحقة الإدارية السابعة، صاحبة الاختصاص الترابي، الذي وفر الظروف المناسبة لعلاج المصابين. وقد وصفت جروح الضحايا بالبسيطة، التي لا تدعو للقلق.

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