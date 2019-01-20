كسر أنف سيدة بالبيضاء يتسبب لها في 8 غرز والمتهم حر طليق

هبة بريس – الدار البيضاء

كشف شقيق سيدة ( ز.ش) والبالغة من العمر 56 سنة والأم لولدين ، بأن الأخيرة لازالت تنتظر من شرطة الدائرة 8 بكراج علال الاتصال بها على رقمها الهاتفي الذي سلمته لهم، بعد وضعها شكاية ضد متهم بضربها.

وحسب شقيق الضحية فإن شقيقته تعرضت لاعتداء عنيف، بعد رشقها بصحن زجاجي على يد فاعل معروف الهوية في كراج علال بين صفوف الباعة الجوالين، وهو الأمر الذي تسبب لها في عملية جراحية على مستوى أنفها الذي تبين أنه مكسور، مع 8 غرز لرتق الجرح الغائر ما بين العينين والحاجبين.

وأضاف محمد شمسي بأن الواقعة حدثت يوم الاربعاء حين دخل شخص في خلاف مع بائع متجول ، حيث شرع الشخص في تكسير صحون وكؤوس البائح ورميها في كل الاتجاهات ، مما أسفر عن اصابة السيدة بضربة خطيرة ما بين العينين مع إحداث كسور في أنفها .

واسترسل المتحدث بأن رجال الأمن حضروا إلى مكان الحادث، إضافة إلى حضور سيارة الوقاية المدنية التي نقلت الضحية الى مستشفى السقاط ثم بعدها إلى مستشفى 20 غشت، غير أنه و عند عودة الضحية إلى الدائرة الأمنية 8 في اليوم الموالي تفاجأت بهم يرفضون فتح محضر لها، ويطالبونها بشهادة طبية ، وإكتفائهم بتدوين اسمها ورقم هاتفها .

وطالب المتحدث في الأخير بفتح تحقيق ليس فقط مع الجاني بل أيضاً مع من امتنع عن اعتقاله، خصوصاً وأن المتهم معروف الهوية .