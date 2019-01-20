عطب في فرامل حافلة للنقل العمومي كاد يتسبب في كارثة بطنجة

شهدت مدينة طنجة أمس السبت حادثة سير خطيرة بمنطقة “سوق دبرا” تسببت فيها حافلة للنقل الحضري واسفرت عن خسائر مادية جسيمة واصابات في صفوف الركاب .

ويعزى اسباب هذا الحادث الخطير حسب روايات شهود عيان كانوا بعين المكان ساعة وقوع الحادث الى عطب اصاب فرامل الحافلة اذ بينما كانت الحافلة تسير بشكل عادي، تفاجأ السائق وكل الركاب بعدم اشتغال الفرامل ، نتج عنه فقدان السيطرة على الحافلة التي اصطدمت بقوة بأحد الاماكن المخصصة لركن السيارات محدثة خسائر جسيمة .

وقد عاش ركاب حافلة شركة الزا الاسبانية ساعة في الجحيم بسبب الذعر الشديد والهلع الذي اصابهم وادخلهم في حالة من الهستريا والخوف خشية على حياتهم .