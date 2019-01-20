الحنودي :”تلكُّؤ العثماني من زيارة الجهة بحجة حساسية الأمر ، تبرير واهي !”

هبة بريس - الرباط

قال المكي الحنودي رئيس جماعة لوطا التابعة ترابيا لاقليم الحسيمة ، أن :” تلكؤ السيد رئيس الحكومة من زيارة الأقاليم بحجة حساسية الأمر ، تبرير واهي ولا مصداقية له “.

وكتب الحنودي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك ” أن ” السيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أشار في كلمته صباح يوم أمس السبت بطنجة خلال ما سمي باللقاء التواصلي ، الى تفادي الحكومة للقاءات او اجتماعات على صعيد الأقاليم نظرا لحساسية الأمر وأن بعض منتخبي أقاليم أخرى احتجوا على زيارة إقليم أو أقاليم دون أخرى وان الأمر يشجع على الاحتجاج بشكل ما” .

واضاف الحنودي قائلا :” أولا رئيسي الحكومتين الحالية والسابقة لم يزورا إقليم الحسيمة بشكل رسمي ، وزيارة الوفد الحكومي الموسع لإقليم الحسيمة خلال الاحتجاجات الاجتماعية السابقة ترأسه السيد وزير الداخلية وأمر بذلك الملك ، ثانيا ما العيب في زيارة الحكومة لأقاليم المملكة بشكل دوري من أجل الوقوف على الأوضاع عن قرب بل يجب ذلك ..”

وختم الحنودي قائلا ” خلاصة القول ، أعتقد أن تلكؤ السيد رئيس الحكومة من زيارة الأقاليم بحجة حساسية الأمر ، تبرير واهي ولا مصداقية له ” .

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