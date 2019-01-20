العماري يرافع حول اختصاصات الجهة أمام رئيس الحكومة

اسماعيل بويعقوبي -هبة بريس

استغل الياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة زيارة الوفد الوزاري يتقدمهم رئيس الحكومة ، أمس السبت 19 يناير لمدينة طنجة للمرافعة حول اختصاصات مجلس الجهة مع باقي المتدخلين .

وبدأ العماري كلمته أمام الوفد الوزاري والحضور بالاشادة بالانجازات التي تحققت على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة ، مضيفا ان ماتم تحقيقه هو ثمرة مجهود تشاوري وتشاركي بين كل المتدخلين والفاعلين رغم انه على ارض الواقع لايرقى لتطلعات جلالة الملك وانتظارات المواطنين، لافتا الى ان هذا التاخر يرجع لاعتبارات لم يفصل فيها العماري حسب ماجاء على لسانه .

ولفت العماري الانتباه الى ان تاخر صدور مراسيم تطبيق القانون التنظيمي للجهات وتعذر سيرورة نقل الاختصاصات من المركز الى الجهات ، تعد من بين أهم العوامل التي أثرت سلبا على الجهة .

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