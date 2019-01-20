دراسة:هذا الزيت أفضل من الفياغرا !

هبة بريس - وكالات

يعاني الكثير من الرجال والنساء على السواء من مختلف الأعمار من الضعف الجنسي ، حيث تعد الفياغرا الدواء الأكثر استخداما لزيادة الشهوة الجنسية خصوصا وأن مفعولها يبدأ مباشرة بعد تناولها، لكن الفياغرا ليست سوى عقارا لا يخلو استخدامه من مخاطر على الصحة. ووفقا لدراسة يونانية فإن زيت الزيتون أفضل من الفياغرا لعلاج الضعف الجنسي وزيادة الشهوة الجنسية، نقلاً عن الموقع الألماني “بيلد دير فراو”.

وخلص فريق من الباحثين من جامعة أثينا إلى تلك النتيجة بعد تحليل بيانات 660 رجلاً يبلغ متوسط أعمارهم 67 عامًا. الجزء الأول من عينة البحث تناول ما لا يقل عن تسع ملاعق من زيت الزيتون أسبوعيا بينما الجزء الثاني لم يمكن يتناول الزيت. والنتيجة كانت أن الرجال الذين كانوا يتناولون زيت الزيتون باستمرار ظهرت لديهم مشاكل جنسية أقل بكثير مقارنة بالفئة التي لم تتناولها. بالإضافة إلى ذلك فنسبة هرمون التستوستيرون كان أعلى بكثير لدى الرجال الذين كانوا يتناولون زيت الزيتون.

وعلى عكس الفياغرا، فإن زيت الزيتون لا يؤثر إيجابا فقط على النشاط الجنسي لفترة وجيزة بل إن مفعوله يستمر على المدى الطويل.

وسبق للعديد من الدارسات أن أثبتت الكثير من الخصائص الإيجابية لزيت الزيتون. فالنظام الغذائي التقليدي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط الذي يعتمد على الأسماك والخضروات والفواكه، وعلى زيت الزيتون بشكل خاص، هو واحد من الأنظمة الغذائية الصحية في العالم، يضيف الموقع الألماني “بيلد دير فراو”.(عن dw)

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