“تسجيل صوتي”…الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تستمع لمنتخبين بصفرو

ع محياوي ـ هبة بريس
دخلت النيابة العامة باستئنافية فاس على خط تسجيل صوتي يوثق لـ” دردشة في جلسة خاصة” همت منتخبين من كبار أعضاء المجلس الإقليمي لصفرو.
الدردشة تضمنت “اعترافات” لمنتخبين بتلقي ” أموال ” و” رهن” شيكات على بياض في صراعات بين أقطاب المجلس أدت، في نهاية المطاف، إلى صدور قرار عن المحكمة الإدارية بفاس يقضي بحل المجلس الإقليمي الذي كان يسيره” .
وعلمت هبة بريس أن عناصرالفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، شرعت في الاستماع بداية الأسبوع الماضي، لبعض الأسماء التي ترددت أصواتهم في الشريط الصوتي ، اثر شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحقوق الانسان، في حين يرتقب أن تحمل هذه التحقيقات تطورات مثيرة.
وأشارت ذات الجهة إلى أن التسجيل يتضمن مفاوضات “رشاوي وشراء للأصوات ” لتشكيل أغلبية دون مراعاة للقوانين والأنظمة التي تمنع هذه السلوكات .