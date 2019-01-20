“تسجيل صوتي”…الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تستمع لمنتخبين بصفرو

ع محياوي ـ هبة بريس

دخلت النيابة العامة باستئنافية فاس على خط تسجيل صوتي يوثق لـ” دردشة في جلسة خاصة” همت منتخبين من كبار أعضاء المجلس الإقليمي لصفرو.

الدردشة تضمنت “اعترافات” لمنتخبين بتلقي ” أموال ” و” رهن” شيكات على بياض في صراعات بين أقطاب المجلس أدت، في نهاية المطاف، إلى صدور قرار عن المحكمة الإدارية بفاس يقضي بحل المجلس الإقليمي الذي كان يسيره” .

وعلمت هبة بريس أن عناصرالفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، شرعت في الاستماع بداية الأسبوع الماضي، لبعض الأسماء التي ترددت أصواتهم في الشريط الصوتي ، اثر شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحقوق الانسان، في حين يرتقب أن تحمل هذه التحقيقات تطورات مثيرة.

وأشارت ذات الجهة إلى أن التسجيل يتضمن مفاوضات “رشاوي وشراء للأصوات ” لتشكيل أغلبية دون مراعاة للقوانين والأنظمة التي تمنع هذه السلوكات .

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